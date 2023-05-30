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ЖКХ

Продуктивность работы ремонтного цеха оценили в «Псковских тепловых сетях»

30.05.2023 10:42|ПсковКомментариев: 0

Количество ходовых изделий, которые сотрудники ремонтного цеха муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» приготовили и смонтировали или выдали на участки с начала года, посчитали на предприятии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковских тепловых сетей». 

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Каждый раз, когда мы посещаем ремонтную службу, мы говорим о каких-то абстрактных вещах, типа: вот здесь что-то режут, тут варят, а тут заливают трубы. Все рассказы получаются интересными, но в них не хватает объективных данных, проще говоря – цифр. Иная история происходит в случаях, когда мы ведём разговор о ремонтных работах. Там всё предельно чётко и понятно: вырезали столько метров, вварили столько. Сегодня мы решили добавить цифр и в работу ремонтной службы. Нам стало интересно, сколько самых ходовых изделий они приготовили и смонтировали или выдали на участки», - рассказали в ПТС. 

На предприятии начали с самого дорогостоящего в изготовлении и трудоёмкого в монтаже – с неподвижных опор (мёртвых опор). «Это наша отдельная боль. Если вы регулярно следите за рубрикой "Утечки", то вам эти конструктивные элементы отлично знакомы. Процентов 70 наших рассказов связаны именно с ними и сварными соединениями. Так сколько же их было изготовлено, смонтировано и отправлено на участки? 56 штук! Это невероятная цифра, в нашем рассказе мы будем оперировать цифрами на начало мая, так что межсезонье сюда не входит», - отметили в «Псковских тепловых сетях». 

 

Следующий важный элемент трасс – это отводы, без них не может обойтись ни один ремонт, так как трассам необходимо поворачивать, пояснили в ПТС: «160 отводов было изготовлено, сварено и залито пеной! Цифра не кажется внушительной, но, друзья, мы говорим про изделия разных диаметров, от 57 миллиметров до 426 миллиметров». 

«Идём дальше, нас ждёт самое интересное – это трубы, которые были привезены, залиты в изоляцию и уже смонтированы. По состоянию на начало мая цифра такова – 2 296 метров. В неё входят все диаметры (от 57 миллиметров до 426 миллиметров), но не входят трубы, которые приобретались уже готовыми (в изоляции) и отгружались участкам со склада предприятия», - рассказали в ПТС. 

«Цифры довольно внушительные, принимая во внимание тот факт, что межсезонье ещё не начиналось, а, следовательно, работы производились в зимне-весенний период. Страшно представить итоговую цифру на конец года, но мы её точно посчитаем, когда будем готовить материал об итогах работы за 2023 год. Но ремонтная служба проводила и другие интересные работы: переборки котлов, монтаж котлов, ремонты валов, приводов и ещё многое и многое другое. Если говорить честно, то представить предприятие без этого структурного подразделения просто невозможно. Да чего стоит только один станочный парк, на котором изготавливаются штучные изделия, которые, в нынешних реалиях, не так просто найти в продаже», - заключили на предприятии. 

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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