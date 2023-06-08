ЖКХ

Возгорание мусорных контейнеров зафиксировали в Новосокольниках и Пскове

Возгорание мусорных контейнеров зафиксировали в Новосокольниках на улице Тихмянова и Пскове на улице Киселева за минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В компании жителей региона призвали соблюдать требования пожарной безопасности, поскольку с 11 июня местами по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса по региональной шкале.

«Неосторожное обращение с огнем, горящая спичка или окурок, тлеющая зола, легковоспламеняющиеся жидкости, брошенные в контейнер, могут привести к возгоранию. Важно помнить, что пожары могут распространяться очень быстро и представлять серьезную угрозу для жизни и имущества», – уточнили сотрудники.