ЖКХ

Мощный генератор доставили на остров имени Залита. ВИДЕО

Мощный генератор доставили на остров имени Залита в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«От Пскова до Талабских островов - 25 километров. Добраться можно только по воде. Для работ обычно берём с собой только самые необходимые материалы и оборудование - лёгкий катер не может взять на борт бригадную машину. Решили вопрос с перевозкой тяжёлой техники через Псковское озеро вместе с районными властями. На новом муниципальном самоходном пароме доставили на остров имени Залита мощный генератор и технику для его перевозки и монтажа. Когда будем ремонтировать ЛЭП, подключим генератор, чтобы на время работ жители были со светом», - говорится в сообщении.

Электроснабжение 200 жителей острова под контролем, подчеркнули в компании.