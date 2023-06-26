ЖКХ

Большую часть оборудования станции очистки воды доставили в псковскую Родину

Встречу с инициативной группой жителей деревни Родина провели в Псковском районе. На встрече обсудили строительство станции очистки воды. На вопросы ответил первый заместитель главы администрации района Святослав Колинко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Администрация Псковского района с подрядной организацией ООО «Техносфера» заключила муниципальный контракт на строительство модульной станции очистки питьевой воды посредством аукциона.

Как отметили в администрации, в настоящее время работы идут полным ходом:

выполнено бетонирование фундаментов под КНС и аккумуляторные емкости,

большая часть оборудования станции уже доставлена на объект,

идет подготовка к прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.

Встречи с жителями проходят регулярно для информирования их об этапах решения вопроса качества воды в данном населенном пункте, добавили в администрации.