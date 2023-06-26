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«Горводоканал» прокомментировал жалобы на качество воды в микрорайоне Родина

Жители деревни Родина Псковского района регулярно жалуются на качество воды в своих домах. В муниципальном предприятии «Горводоканал» Псковской Ленте Новостей рассказали об источниках проблемы.

«Последние дни мы наблюдаем лавинообразный поток негативных обращений в адрес "Горводоканала". Хотим внести ясность в ситуацию. Первое, что важно понимать: сети, которые находятся в ведении "Горводоканала", заканчиваются на улице Владимирской, 2», – рассказали в «Горводоканале».

Далее вода в микрорайон поступает по сетям застройщика, которые не переданы в хозяйственное ведение предприятия.

Фото здесь и далее предоставлены «Горводоканалом»

«Гидравлика сетей нам неизвестна и влезать в них мы не имеем права, так как они нам не принадлежат. Возможно, там есть тупиковые участки, но мы можем это только предполагать. Каждые пробы воды, которые мы делаем в районе Владимирской, 2, всегда показывают стабильно высокое качество по химическим показателям», - пояснил главный технолог «Горводоканала» Андрей Алябьев.

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Однако вода в микрорайон Родина действительно поступает из источника, который принадлежит «Горводоканалу», – подземного водозабора. Такая вода жестче речной и при нагревании выделяет накипь, о чем неоднократно открыто заявляли. Решить эту проблему станет возможно после завершения строительства станции умягчения.

Что касается других проблем: цвета, запаха и осадка в чистой холодной воде, то связаны они могут быть с источником загрязнения – сетями водоснабжения, а также внутридомовыми сетями.

«Из-под земли подается чистая холодная вода, а в каком виде она доходит до квартир в микрорайоне - претензия не к "Горводоканалу"», - подчеркнули на предприятии.

По словам специалистов, небольшие отклонения по органолептическим показателям могли быть в конце прошлой недели, в связи с вводом в работу 2-го пускового комплекса подземного водозабора. Однако если речь о постоянных проблемах с водой, то нужно разбираться с сетями.

«Стоит отметить, что гневные комментарии в адрес "Горводоканала" в соцсетях не помогут решить проблему. Начать решать данный вопрос нужно через застройщика и УК», - заключили на предприятии.