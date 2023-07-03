ЖКХ

Цветы продолжают высаживать на городские клумбы в Великих Луках

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки подготовили отчет о выполненных работах за 3 июля. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности:

механическая уборка дорожного полотна на улицах Энгельса, Первомайской, на путепроводе;

увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспектах Гагарина и Ленина, улицах Стадионной, Автомобильной, Тимирязева, Винатовского, Ботвина;

ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улице Малышева, Дружбы.

профилирование дорожного полотна на улицах Молодогвардейцев, Русакова.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:

уборкой на городских детских площадках;

скосом травы на площади Александра Матросова, улице Рыбацкой;

формовочной обрезкой деревьев на улицах Ставского, Розы Люксембург;

уборкой городских скверов от мусора;

вывозом веток, располагавшихся у дома № 25 на улице Зверева, а также у дома № 11 на улице Полиграфистов, на улице Розы Люксембург;

посадкой растений на клумбы города;

погрузкой и вывозом ранее скошенной травы на улице Гоголя, Яна Арно;

уборкой мусора на набережной.

Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» продолжались работы по ремонту дворовых территорий, а именно: дома № 6 на улице Новоселенинской, дома № 10/21 на улице Ботвина, дома № 19, корпус 1 на улице Дьяконова, а также ремонт территории перед домов № 12 на улице Стадионной.