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ЖКХ

Скос борщевика провели в Великих Луках

04.07.2023 19:10|ПсковКомментариев: 0

Управляющие компании и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук отчитались за работу за прошедший день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Работники УК «Новый микрорайон» занимались: 

  • уборкой веток с дворовой территории дома № 37, корпус 1 на улице Дружбы; 
  • ремонтом входов в подъезды дома № 19, корпус 1 на улице Вокзальной;
  • подготовкой площадки под парковку во дворе дома № 17 на улице Вокзальной;
  • ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 2 на улице Дружбы;
  • покраской малых архитектурных форм во дворе дома № 19 на улице Дружбы.

Сотрудники УК «Радист» выполнили

  • установку ограждения во дворах домов № 9 на улице Л. Чайкиной, № 67 на улице Ставского;
  • скос травы во дворах домов №№ 1 и 3 на улице Пограничной, №№ 2 и 4 на улице Печорской;
  • установку контейнерных площадок во дворе домов № 4, корпус 1 на улице Мурманской и дома № 15, корпус 1 на улице Гастелло.

 

Сотрудники УК «Центр города» провели: 

  • ремонт цокольной части фасада дома №5 на улице Дружбы;
  • ремонт балкона над эркером на фасаде дома №37 на проспекте Ленина;
  • производили установку отсутствующих и пришедших в негодность указателей наименования улицы и номера на фасадах домов.

Работники УК «Город на Ловати» занимались: 

  • ремонтом контейнерной площадки во дворе дома № 33 на улице Заслонова;
  • ремонтом качелей во дворе дома № 17/1 на улице Первомайской;
  • ремонтом малых архитектурных форм во дворе дома № 9/14 на улице Карла Либкнехта;
  • установкой адресных табличек на домах; 
  • продолжили ремонт цоколя дома № 48 на проспекте Ленина.

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города за прошедший день выполнено следующее.  Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности: 

  • механическая уборка дорожного полотна на проспектах Октябрьском и Гагарина, улицах Дружбы, Толстого, Некрасова, Гоголя, Вокзальной; 
  • увлажнение дорожного полотна и тротуаров на улицах Дружбы, Автомобильной, Ставского, Рабочей, Клевцова, Печорской, 3-й Ударной Армии, Вокзальной, Ботвина;
  • ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улице Малышева, Дружбы;
  • профилирование дорожного полотна на улице Русакова.

 

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами: 

  • погрузкой и вывозом ранее скошенной травы на набережной Л. Шмидта;
  • погрузкой и вывозом порубочных остатков с набережной Л. Шмидта, с улицы Нелидовской;
  • обработкой и скосом борщевика на городских территориях;
  • посадкой растений на клумбы города;
  • сгребание скошенной травы на проспекте Октябрьском;
  • уборкой от мусора улиц Пионерской и 3-й Ударной Армии;
  • уборкой от мусора городских скверов; 
  • скосом травы на проспекте Октябрьском, улице Есенина;
  • вырезкой поросли на на улицах Пионерской и Полиграфистов; 
  • поливкой растений на клумбах города.

 

 

Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» продолжались работы по ремонту дворовых территорий, а именно: дома № 137 на проспекте Гагарина, дома № 19, корпус 1 на улице Дьяконова, а также ремонт территории перед домов № 12 на улице Стадионной. Также была проведена работа по замене ряда дорожных знаков на новые.

Теги: #великие луки #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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