ЖКХ

Скос борщевика провели в Великих Луках

Управляющие компании и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук отчитались за работу за прошедший день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Работники УК «Новый микрорайон» занимались:

уборкой веток с дворовой территории дома № 37, корпус 1 на улице Дружбы;

ремонтом входов в подъезды дома № 19, корпус 1 на улице Вокзальной;

подготовкой площадки под парковку во дворе дома № 17 на улице Вокзальной;

ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 2 на улице Дружбы;

покраской малых архитектурных форм во дворе дома № 19 на улице Дружбы.

Сотрудники УК «Радист» выполнили

установку ограждения во дворах домов № 9 на улице Л. Чайкиной, № 67 на улице Ставского;

скос травы во дворах домов №№ 1 и 3 на улице Пограничной, №№ 2 и 4 на улице Печорской;

установку контейнерных площадок во дворе домов № 4, корпус 1 на улице Мурманской и дома № 15, корпус 1 на улице Гастелло.

Сотрудники УК «Центр города» провели:

ремонт цокольной части фасада дома №5 на улице Дружбы;

ремонт балкона над эркером на фасаде дома №37 на проспекте Ленина;

производили установку отсутствующих и пришедших в негодность указателей наименования улицы и номера на фасадах домов.

Работники УК «Город на Ловати» занимались:

ремонтом контейнерной площадки во дворе дома № 33 на улице Заслонова;

ремонтом качелей во дворе дома № 17/1 на улице Первомайской;

ремонтом малых архитектурных форм во дворе дома № 9/14 на улице Карла Либкнехта;

установкой адресных табличек на домах;

продолжили ремонт цоколя дома № 48 на проспекте Ленина.

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города за прошедший день выполнено следующее. Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности:

механическая уборка дорожного полотна на проспектах Октябрьском и Гагарина, улицах Дружбы, Толстого, Некрасова, Гоголя, Вокзальной;

увлажнение дорожного полотна и тротуаров на улицах Дружбы, Автомобильной, Ставского, Рабочей, Клевцова, Печорской, 3-й Ударной Армии, Вокзальной, Ботвина;

ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улице Малышева, Дружбы;

профилирование дорожного полотна на улице Русакова.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:

погрузкой и вывозом ранее скошенной травы на набережной Л. Шмидта;

погрузкой и вывозом порубочных остатков с набережной Л. Шмидта, с улицы Нелидовской;

обработкой и скосом борщевика на городских территориях;

посадкой растений на клумбы города;

сгребание скошенной травы на проспекте Октябрьском;

уборкой от мусора улиц Пионерской и 3-й Ударной Армии;

уборкой от мусора городских скверов;

скосом травы на проспекте Октябрьском, улице Есенина;

вырезкой поросли на на улицах Пионерской и Полиграфистов;

поливкой растений на клумбах города.

Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» продолжались работы по ремонту дворовых территорий, а именно: дома № 137 на проспекте Гагарина, дома № 19, корпус 1 на улице Дьяконова, а также ремонт территории перед домов № 12 на улице Стадионной. Также была проведена работа по замене ряда дорожных знаков на новые.