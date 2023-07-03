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ЖКХ

Штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до 10 тысяч рублей

05.07.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

В России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тысяч рублей. Такой законопроект одобрило правительство РФ, следует из официального отзыва кабмина. Документ планируется в ближайшее время внести в Госдуму.

Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.

Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Их предлагается увеличить в пять раз — до 5–10 тысяч. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев отметил, что организация положительно оценивает инициативу, потому что проблема недопуска существует. Опасаясь возможного штрафа, люди будут более ответственно подходить к вопросу, считает он.

С другой стороны, по данным главы Гильдии инженеров газового оборудования Станислава Митюшина, случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. В остальных случаях специалисты не могут попасть в квартиру потому, что человек, например, находится в отпуске, в больнице, в командировке.

Штрафы не могут полностью решить проблему взрывов бытового газа, полагают некоторые эксперты. Эффективнее было бы передать обязанности по обслуживанию и замене газового оборудования в квартирах, которые сдаются по соцнайму, муниципалитетам, размещать в подъездах информацию о безопасном использовании оборудования, субсидировать малоимущим его замену, уверен Митюшин.

Теги: #газовое оборудование
Источник: Псковская Лента Новостей
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