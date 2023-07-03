ЖКХ

Как платить вовремя за коммунальные услуги, объяснили в Сбере

Оплата квитанций за ЖКУ - ежемесячная рутина. Квитанции приходят в течение месяца, теряются, накапливаются. При задержке оплаты очередной счет приходит с возросшей суммой и начисленными пенями. О погашении разных сумм приходится думать несколько раз в месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Заботу об оплате регулярных счетов за коммунальные услуги можно поручить Сбербанку, оформив бесплатную услугу «Автоплатеж». Банк получит информацию о выставленных вам счетах напрямую от поставщиков услуг, сумма счетов будет точно соответствовать указанным в квитанциях.

Услуга работает очень просто. Вы подключаете в приложении Сбербанк Онлайн определенную дату исполнения автоплатежа и указываете свой лицевой счет. В день оплаты Сбербанк смотрит – есть ли по вашему лицевому счету начисления за текущий месяц. Если начисления есть, банк напоминает вам СМС сообщением с номера 900 или пуш-уведомлением в приложении, что подошла пора оплаты коммунальных услуг. И если Вы не против, то он оплатит полученную от Управляющей компании или ТСЖ сумму. В день оплаты списание за коммунальные услуги проходит автоматически, а вам лишь остается прочитать СМС, что всё оплачено.

Помимо оплаты квитанций за ЖКУ автоплатеж можно оформить и на счета за интернет, детский сад, штрафы ГИБДД, налоги, а также оплату кредитов в сторонних банках.

Удобство автоплатежей очевидно — суммы списываются в нужную дату с точностью до копейки, даже когда у вас нет доступа в СБОЛ из-за отсутствия интернета.

«Автоплатеж позволяет псковичам контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Все платежи у клиента под контролем: чек хранится в системе 3 года — он не выцветет и не потеряется, его в любой момент можно будет найти и распечатать», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Дистанционные каналы оплаты регулярных платежей не только удобнее, но и выгоднее для клиента. Комиссия при оплате услуг в Сбербанк Онлайн в три раза ниже, чем оплата услуг в офисах банка и составляет от 0 до 1% (в зависимости от условий договора с поставщиком услуг).