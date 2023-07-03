ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

В чем разница между газификацией и догазификацией? Когда и какие населенные пункты будут газифицированы? Куда можно обратиться, чтоб подать заявку на догазификацию, и какие документы для этого нужны? Сколько стоит «бесплатная» газификация? Как обеспечить газовую безопасность в частном доме?

Об этом и многом другом с гостем студии побеседует ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

Трансляция завершена