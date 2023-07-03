ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: А у вас в районе газ? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июля.

Гость студии - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

В чем разница между газификацией и догазификацией? Когда и какие населенные пункты будут газифицированы? Куда можно обратиться, чтоб подать заявку на догазификацию, и какие документы для этого нужны? Сколько стоит «бесплатная» газификация? Как обеспечить газовую безопасность в частном доме? Об этом и многом другом с гостем студии побеседовал ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.