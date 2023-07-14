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ЖКХ

Зону ответственности «управляйки» по части ремонта теплосетей уточнили для псковичей

14.07.2023 13:33|ПсковКомментариев: 1

В подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону участвуют три стороны: собственник помещения, управляющая организация и поставщик коммунальной услуги. Что собственники могут требовать с «управляйки», Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Казалось бы, с первого взгляда очевидно, что общее имущество заканчивается там, когда начинается конкретная квартира. Перегоревшую лампочку в подъезде должна заменить УК, а в квартире — житель. Трещины на фасаде, вываливающиеся межпанельные швы, отсутствие утеплителя на чердак, нарушенная вентиляция — всё это тоже должна устранять управляющая организация», - начали свой рассказ в ПТС.

Специалисты отметили, что с инженерными сетями все сложнее.

«Есть непрерывные коммуникации, которые идут от теплоисточника до батареи. Хорошо, когда система работает как часы, но вопросы начинаются, когда возникает неисправность. Точку, до которой за коммуникации отвечает поставщик ресурсов, жителям, не знающим досконально нюансы законодательства, определить не так просто. Этим иногда пользуются нерадивые управленцы, заставляя собственников платить за ремонт того, что обязаны содержать сами. Но действующие законодательство признаёт общим имуществом все системы, которые задействованы в обслуживании более одной квартиры», - рассказали на предприятии. 

В состав общего имущества входят следующие элементы внутридомовой системы отопления:

  • стояки,
  • обогревающие элементы,
  • регулирующая и запорная арматура,
  • общедомовой прибор учёта тепловой энергии,
  • другое оборудование, расположенное на этих сетях.

«Со стояком, который идет через все квартиры, все понятно — за него, бесспорно, отвечают "жилищники". А вот с самими батареями все не так однозначно», - заметили в ПТС. 

 

Если на трубах, ведущих к радиатору, есть вентили, а перед ними существует перемычка, и собственник может без ущерба для соседей отключить свою батарею, то ответвление за перемычкой и вентилями — это зона ответственности владельца помещения, продолжили специалисты.

«Их ремонт и замена — забота собственника. Если вентиля нет, то работы по устранению течи, а если потребуется демонтаж старого и установка нового радиатора, должны проводиться управляющей организацией. Эти батареи являются частью общедомовой системы отопления, так как от их работоспособности зависит снабжение ресурсом более одного помещения в доме. Также в Пскове есть такие дома, через подвалы которых проходят транзитные тепловые сети. Несмотря на то, что эти коммуникации находятся в границах дома, это имущество поставщика тепла. За их исправность и ремонт отвечает ресурсоснабжающая организация, она же будет возмещать ущерб дому и жителям, если случится авария», - заметили в «Псковских тепловых сетях».

В состав общего имущества входят следующие элементы внутридомовой системы горячего и холодного водоснабжения:

  • стояки,
  • ответвления от стояков до первого отключающего устройства,
  • общедомовые приборы учёта холодной и горячей воды,
  • первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от стояков,
  • механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, расположенное на сетях.

«Жители отвечают за ту часть системы горячего и холодного водоснабжения, которая начинается от вентиля, перекрывающего доступ ресурса в квартиру, и включает трубы, ведущие к кранам. Важно, что сам первый запорный вентиль также является общедомовым имуществом. В некоторых городах управляющие организации пытались через суд доказать, что этот вентиль задействован в обслуживании одной квартиры, поэтому за него должен отвечать собственник. Но попытки оспорить первый абзац пункта 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (документ утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N491) не увенчались успехом. По мнению служителей Фемиды, перекрытие вентилей влияет на всю внутридомовую систему водоснабжения, а значит, эта запорная арматура, как написано в действующем законодательстве, общее имущество, и отвечает за нее управляющая организация», - подчеркнули в ПТС.

На предприятии призвали псковичей помнить, что сам факт, что общедомовые трубы горячего и холодного водоснабжения проходят через их квартиры, не означает, что за эти коммуникации отвечает собственник.

«Это общедомовое имущество, и в случае необходимости их ремонт и замену должна производить управляющая организация. Со стороны улицы ответственность ресурсоснабжающей организации проходит по месту соединения общедомового прибора учета с трубопроводом, входящим в дом. Это касается как систем отопления, так и водоснабжения. Сам прибор учета — это уже внутридомовое имущество. Если счётчика нет, то граница проходит по внешней стене дома, если иное не оговорено договором о разграничении ответственности, подписанным между "жилищниками" и "ресурсниками". С этим договором можно ознакомиться в управляющей компании», - рассказали специалисты. 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве максимально подробно описано, за что отвечает поставщик ресурса, за что управляющая организация, а за что собственник, некоторые пытаются «повесить» на жителей те расходы, за которые регулярно получают плату (за содержание жилых помещений), поделились наблюдениями на предприятии. 

«Уважаемые друзья, прежде чем платить за разные сомнительные манипуляции, ознакомьтесь с тем, что говорит законодатель», - посоветовали в ПТС. 

Теги: #псков #птс #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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