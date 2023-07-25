ЖКХ

Опубликован список «самых хитрых» управляющих компаний Пскова

Управляющие компании, которые не устанавливают в домах приборы учёта энергетических ресурсов, вынуждают жителей переплачивать за отопление. В Пскове из 1408 многоквартирных жилых домов приборы учета не работают в 256 домах (18,2% от общего числа). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

На предприятии напомнили про федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ (редакция от 13 июня 2023 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где указано, что все жилые дома должны быть оснащены приборами учёта энергетических ресурсов.

«Законодатель, как в прочем и наши специалисты, проводил массу расчётов, которые однозначно показывают, что по приборам платить выгоднее. У вас сейчас закрались некоторые сомнения, если по ним платить дешевле, почему тогда мы настаиваем на том, чтобы они были установлены, где здесь подвох? Да, с одной стороны, нам проще и прибыльнее, когда нам платят целый год, равными долями и прочее, но мы считаем неприемлемым тот факт, что люди вынуждены переплачивать. Да и один нюанс есть. Мы не во всём альтруисты. В отопительный период мы больше платим за ГАЗ и прочие ресурсы (63 копейки с каждого рубля). Когда расчёты ведутся с разбивкой по году, у нашего предприятия возникают долги, которые мы вынуждены разбивать на весь год, а содержание задолженности – это тоже не бесплатно», - пояснили в ПТС.

Поскольку в Пскове в 256 домах выведены из работы приборы учёта, продолжили на предприятии, жители вынуждены переплачивать. При этом в стоимость платы за содержание общедомового имущества включено обслуживание этих приборов, так что эти денежные средства куда-то ушли, заметили в «Псковских тепловых сетях». Там псковичам рекомендовали задать соответствующий вопрос своим управляющим компаниям.

Специалисты составили список тех, кто «является самым хитрым» (по состоянию на 17 июля):

ООО «13 квартал»; ООО «ЖЭУ 16»; ООО «УО "УМР №15"»; ООО «УО "Рижский микрорайон"»; ООО «УК "Комфортный дом"»; ООО «УО "Микрорайон Западный"».

«Если вы узнали кого-то из этого списка, то можете обратиться к ним с вопросом, а лучше напишите жалобу в жилищную инспекцию, к которой у нас тоже есть вопросы. Мы обратились к этим господам, так мол и так, помогите разобраться с выведенными из строя приборами учёта. На что получили ответ: "Да, согласны, это всё печально, но жители к нам не обращаются, значит, всё хорошо". У нас и доказательства этих слов имеются. Но это и логично, так как именно из-за реакции подобных структур УК может лишиться своей лицензии. Но раз всех всё устраивает, то вот так мы и будем жить», - заметили в ПТС.

На предприятии добавили, что среди управляющих организаций есть и те, кто ответственно относится к своим обязательствам перед ресурсоснабжающей организацией и своими работодателями - жителями города Пскова.