ЖКХ

Строительство межпоселкового газопровода может начаться в Куньинском районе в 2025 году

Вопросы строительства межпоселкового газопровода Кунья – Ямище (с отводами в Камено, Груздово, Каськово, Жижицу, Наумово) обсудили в Куньинском районе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Представители проектной организации (ООО "Северная компания") три дня отработают в нашем районе. Основная цель – собрать исходные данные и наметить трассировку будущего газопровода. Договорились, что вместе с администрациями поселений окажем всю необходимую помощь», - рассказал глава района.

Олег Лебедев уточнил, что если всё пойдёт по плану, то на разработку проектно-сметной документации уйдёт примерно год-полтора, а строительство межпоселкового газопровода может начаться в 2025 году.