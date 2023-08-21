ЖКХ

Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу

В России могут расширить перечень социальных предпринимателей и дать такой статус малому бизнесу (доход до 800 млн рублей в год) сферы сбора и переработки отходов. С инициативой к РЭО обратилась Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Социальные предприниматели — представители малого и среднего бизнеса, которые помогают социально незащищенным категориям населения (например, малоимущим, инвалидам, одиноким и многодетным родителям, пенсионерам и тд.) или деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и помогает решить социальные проблемы.

Если компания получает социальный статус, то она может претендовать на меры государственной поддержки, например, на субсидии и гранты, отметил депутат Московской областной Думы, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.

Чтобы получить такой статус предпринимателям необходимо вступить в специальный реестр и подготовить соответствующие документы. Согласно законодательству, есть четыре категории компаний, которых относят к социальному бизнесу: предприятия, принимающие на работу представителей уязвимых слоев общества, компании, производящие или реализующие для них товары и услуги, а также компании, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем, пишут «Известия».