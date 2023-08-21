ЖКХ

Подземный водозабор в Пскове запустили после остановки скважин

«Горводоканал» возобновил работу подземного водозабора после остановки артезианских скважин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Горводоканал»

«Полная остановка подачи воды в город была необходима, чтобы подключить строящуюся станцию умягчения воды к внутренним сетям станции водоподготовки на улице Леона Поземского», – подчеркнули в «Горводоканале».

Как рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов, подрядная организация провела врезку в действующие трубопроводы диаметром 500 миллиметров. Кроме того, во время остановки скважин очистили дно резервуара для воды.

«Мыли и чистили ежедневно, практически без остановки с помощью вакуумного оборудования. Площадь резервуара большая – 1800 квадратных метров. Выполнить работы быстро было физически невозможно, поэтому на полную очистку ушла неделя», - уточнил начальник цеха.

На время работ псковичам подавали воду из поверхностного водозабора – реки Великой.

«Многие ощутили различия во вкусе и запахе. Люди жаловались на запах водорослей и болота. Естественные запахи появляются из-за наличия в речной воде микрофлоры, частиц грунта, донных отложений. Тем не менее, вода из реки проходит несколько стадий очистки и полностью соответствует требованиям СанПиН», – пояснили на предприятии.

С этой недели жители Пскова снова получают воду из артезианских скважин. Подземный водозабор запустили на предварительную производительность в 12 тысяч кубометров в сутки. Постепенно объем подачи воды увеличат до 24 кубометров.

«Остановка и повторный запуск могут также повлечь за собой временные неудобства для потребителей», - предупреждают на предприятии.

В момент пуска поднимаемой воды идет перераспределение потоков, могут ухудшатся показатели цветности и мутности. «Важно понимать, что вода с небольшой цветностью считается безопасной для потребителя», - отмечают специалисты.

По словам представителей предприятия, в течение нескольких дней после запуска органолептические показатели придут в норму.