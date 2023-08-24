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Кампания по перезаключению договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования стартует 1 сентября

25.08.2023 13:56|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября 2023 года вступают в силу поправки в федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО/ВДГО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром межрегионгаз Псков».

Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.

На территории Псковской области работает две газораспределительных организаций, в том числе АО «Газпром газораспределение Псков»

Договоры о ТО и ремонте ВДГО в многоквартирном доме (далее – МКД), заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме до 1 января 2024 года.

Изменения также закрепляют принцип «один МКД – одна специализированная организация», в соответствии с которым техническое обслуживание и ремонт ВДГО в МКД, относящегося к общему имуществу, и техническое обслуживание ВКГО в этом же МКД осуществляются одной газораспределительной компанией.

Договор о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирном доме может быть заключен лицом, которое выступает от имени всех собственников или нанимателей жилых помещений. Его полномочия определяются протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома.

Также каждый собственник может напрямую заключить договор со специализированной организацией. Вопрос заключения единого или индивидуальных договоров необходимо обсуждать на общем собрании собственников помещений.

Оформить договор можно будет в «Едином окне» клиентских центров в территориальных подразделениях «Газпром межрегионгаз Псков».

Договоры о техническом обслуживании ВДГО, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Перезаключить данные договоры можно самостоятельно в клиентских центрах газовой компании, при плановом визите контролеров или техническом обслуживании газового оборудования.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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