ЖКХ

«Водоканал»: стратегический взгляд на развитие

Любой населённый пункт обречён, если должным образом не организована работа такого стратегического направления жизнедеятельности как водоснабжение и водоотведение. Если нет воды, то вся жизненная цепочка прерывается, причём, сразу и без какой-либо альтернативы. Да, работу великолукского «Водоканала» можно не замечать. Но это только значит, что всё в порядке, что система полноценно функционирует. Значит это и то, что постоянно происходит плановое обновление оборудования, реализуются новые управленческие решения и технические новшества.

Фото здесь и далее: Водоканал (Великие Луки)

Когда в далеком 1937 году Великолукский водоканал только создавался, вопросы водоснабжения и водоотведения решались предельно просто: взяли воду из Ловати и в Ловать загрязнённую воду вернули. Протяжённость тогдашнего водопровода составляла всего 2,5 км. Шли годы, город рос, в Великих Луках появлялись все новые предприятия, росла численность населения, увеличивалось количество потребителей и протяженность водоводов. И, безусловно, один из самых серьёзных рывков вперёд «Водоканал» сделал под руководством своего опытного многолетнего руководителя Евгения Шумайлова.

Директор-новатор

Евгений Шумайлов родился 5 августа 1958 года в Новосокольниках. В 1981 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина. Трудовую деятельность в Великих Луках начал энергетиком завода щелочных аккумуляторов.

Затем работал на различных предприятиях города, в том числе, в должности главного инженера. В 2005-2009 гг. – директор МП «Водоканал». Затем инициативного и ответственного руководителя пригласили в администрацию города заместителем главы администрации по инфраструктуре, где он немало сделал для активного взаимодействия власти и стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городского хозяйства.

В 2016 году Е. В. Шумайлов снова вернулся на должность директора МП «Водоканал». Вернулся для того, чтобы, досконально зная вопрос изнутри, обеспечить качественное улучшение снабжения водой великолучан. Вернулся потому, что у предприятия не было права на эксперимент, на раскачку и требовалась кардинальная перестройка работы всей структуры.

Требовалось не просто обеспечить текущую работоспособность всех четырёх производственных площадок (водозабора из реки Ловать (ОСВ) с транспортным участком и службами управления; водозабора из подземных источников (ВОС) с 16 водозаборными скважинами; биологических очистных сооружений канализации (БОСК) с лабораторией и котельной, а также производственной базы на ул. Мурманской, где располагаются линейные службы и аварийно-диспетчерская служба), но и быть на высоте всех современных требований, которые к подобным предприятиям сейчас предъявляются.

Прежде всего, Е. В. Шумайлов обеспечил уход от технологии очистки воды с применением хлора. До этого 10 тонн хлора, предназначенного для очистки воды, хранились в центре города. Хлор – это не просто неприятный запах, это ещё и потенциальная опасность, т.к. он является боевым отравляющим веществом.

«Не дай Бог, что-нибудь случилось бы, город нужно было бы выселять, – неоднократно говорил Евгений Шумайлов. – Городская черта попала бы под химическое заражение. Теперь от хлора мы ушли».

Во-вторых, Е.В. Шумайлов взялся за то, чтобы вначале увеличить количество воды, которое город получает из подземных источников, а затем, посредством кольцевого водовода, всё водоснабжение города привязать к подземным источникам. Это было призвано на то, чтобы снять жалобы населения на запах и цветность воды и сделать водоснабжение более надёжным, не привязанным к капризам природы, как бывает в случае, если для этого используются открытые источники.

В общей сложности «Водоканал» под руководством своего директора, умеющего мыслить стратегически, включился в три больших федеральных программы. Так, процесс реконструкции станции биохимической очистки воды ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода» раздела «Экология» национального проекта «Жилье и городская среда». Существует понимание, что станция, введённая в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века, нуждается в серьёзной модернизации.

Можно долго перечислять эти приметы нового подхода к внешне традиционным вещам. Например, стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые, что повышает их прочность. Отремонтированы 6 реакторов биохимического окисления. Мощность станции биохимической очистки воды от сероводорода повышена до 24 тысяч кубометров в сутки.

Даже вода, которая берётся сейчас из Ловати, уже качественно другая. Предусмотрена двухступенчатая технологическая система очистки воды: отстаивание и фильтрование с применением реагентной обработки и обеззараживания.

Или такой малоизвестный для многих горожан момент. До 2015 года ряд многоквартирных домов стоки не очищал. Они напрямую выбрасывались в реку Ловать. Благодаря программе «Чистая вода» «Водоканал» построил 2,5 км канализационных сетей и вывел все стоки на свою станцию.

«Мы полностью избавили нашу реку Ловать от канализационной нагрузки», - сказал он.

«Чистая вода» и другие

Сложности подстерегали на каждом шагу. Начать с того, что «Водоканал» – это большая и разветвлённая структура. Это 22 насосные станции канализации, 230,3 км водопроводных и 159,6 км канализационных сетей, 205 колонок по всей территории города и 771 пожарный гидрант, 72 единицы специализированной автотехники, трудовой коллектив из 431 специалиста.

Плюс круглосуточный режим работы. То есть модернизацию предприятия и все новации следовало проводить, ни на день не отходя от основных функций, чтобы ни один из 43 664 абонентов – юридических и физических лиц – получая около 30 тысяч кубических метров воды высокого качества, не имел ненормативных перерывов в водоснабжении.

Управлением капитального строительства правительства Псковской области и за счет областных средств была реализована даже такая масштабная задача как строительство в районе нефтебазы повысительной водопроводной станции, которая с 15 января 2023 года введена в опытную работу. Это решило вопрос по цветности воды в Великих Луках.

Только в 2022 году проводился капитальный ремонт трёх скважин (№№ 5,6,7). В рамках федерального проекта «Чистая вода» проводилась программа «Реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода».

Показательные цифры. Только за три ближайшие года: 2020-й, 2021-й и 2022-й – получено на реконструкцию объектов «Водоканала» около 500 млн рублей федеральных средств. Причём, очевидно, что деньги не дают просто так, их дают лишь тем, кто докажет своё умение ими распорядиться грамотно и эффективно, в кратчайшие сроки и с должным качеством.

– Евгений Владимирович, что дают эти изменения каждому конкретному великолучанину?

– Наш город получает воду из двух источников. Один источник – это река Ловать. Второй источник – подземный водозабор.

Вода в скважинах – идеальна. Содержит только сероводород. Вода в реке Ловать зависит от времени года. Бывают такие периоды, когда качество исходной воды удовлетворительное, а бывает – нет. Но потребители воды этого не чувствуют, потому что всю воду мы доводим до определенной кондиции, до требований СанПиНа.

Но трудности есть. Бывают времена, это особенно весна, осень, когда идут сильные дожди, болота поднимаются, качество исходной воды в реке значительно ухудшается. Получается большая цветность.

Тогда мы, чтобы подавать эту воду качественной в город, большую часть воды из подземных источников перегоняем сюда, смешиваем и только тогда подаем в город. Пока вопрос удается решать. Но мы должны предусмотреть такую ситуацию, когда трудно будет очистить исходную воду, потому что цветность из года в год растет в определенные периоды, и у нас должна быть возможность обеспечить весь город именно подземной водой. Вот для этого мы и делаем реконструкцию станции биохимической очистки. Чтобы увеличить объем чистой воды, который можно подать сюда, и распределить уже на город. Чтобы весь город снабжать из подземных источников.

В 2022 году «Водоканал», кроме «Чистой воды», участвовал еще в двух федеральных программах: программа приграничного сотрудничества, за счет которой смонтирован новый фильтр-пресс в ЦМО БОСКа, приобретен самосвал и оборудование для лаборатории; программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия развитию ЖКХ.

При этом по каждому направлению делается реально много. От капитального ремонта до приобретения нового оборудования. Директор «Водоканала» Е. В. Шумайлов обеспечил коллективу все условия для того, чтобы обеспечивать текущие потребности Великих Лук в воде и думать о перспективах водоснабжения и водоотведения по каждому микрорайону.

Кольцевой водовод

Ещё об одной важнейшей инициативе. В 2022 году за счет средств предприятия продолжилась замена аварийных участков кольцевого водовода – 558 метров по ул. Южной и Заводской.

Сейчас 80% воды город получает по кольцевому водоводу. Его протяженность 25 км, год постройки – конец семидесятых. Левую часть длиной 12 км удалось заменить к 2019 году.

«Осталась правая, зажелезнодорожная, часть, - говорит Е. В. Шумайлов. – Выход из строя этой части водовода приведет к прекращению водоснабжения 50% жителей города, крупных предприятий и социального сектора. И пока нет подтверждения финансирования этих работ на федеральном и региональном уровне, «Водоканал» ведет ремонт за счет собственных средств, через инвестпрограммы».

Предприятие вместе с его опытным директором понимает: если не вкладывать средства постоянно, то завтра придётся платить гораздо больше. Подход по-настоящему государственный.

Для контроля движения и расхода воды в городе в 2019 году предприятие установило и ввело в работу 13 датчиков, в 2022 году добавилось еще 5 штук.

«Это позволило создать интерактивную схему движения и расхода воды по городу. Она отслеживает и контролирует водопотребление основных предприятий города, а также позволяет быстро переключаться и искать места аварий в случае роста расхода воды в том или ином районе, – рассказывает он. – В 2023 году планируется заменить 1,1 км водовода на участке от ул. Фурманова до ЗАО "ЗЭТО" (вдоль дамбы). Инвестпрограмма по кольцевому водоводу рассчитана на 8 лет и предусматривает замену 8 км сетей. И пока всё выполняем по графику».

В год мы 5-6 км кольцевого водовода можем менять, и это будет значительно дешевле, чем работать через подрядную организацию.

Причём, у Е. В. Шумайлова всё прозрачно, всё просчитано. Он реально видит, что следует сделать, как и в каком порядке:

На эти цели ежегодно надо где-то миллионов 40, для того, чтобы заменить 4 км, а всего получается где-то в пределах 120 млн рублей. И от решения этого вопроса не уйти.

В свое время кольцевой водовод строился в складчину промышленными предприятиями города. У каждого были свои задачи, каждому был нарезан участок, за который он отвечал. Поэтому там уложены разные трубы: где чугун, где сталь… Срок службы стали – 35 лет, поэтому на участках, где установлены стальные трубы, высокая аварийность.

- Насколько большая?

- В 2020 году было около 50 аварий, в 2021-м около 80 аварий. Были месяцы, когда по 8 аварий происходило, наши ремонтные бригады просто не вылезали из работ по кольцевому водоводу.

– Это закроет основные проблемы города в отношении бесперебойного обеспечения водой?

– Вместе со строительством повысительной станции это позволит нам добиться еще большей надежности в обеспечении города водой. А надёжности никогда не бывает слишком много.

Системно и планово

Секрет успеха «Водоканала» на виду: предприятие не убегает от проблем, не закрывает на них глаза. Оно видит проблемы, но одновременно видит, на чём следует в ближайшее время сконцентрироваться и как именно расставить приоритеты.

У Е. В. Шумайлова и его команды в наличии есть грамотная стратегическая программа действий, и она неукоснительно выдерживается. Шаг за шагом. Ничего не забывая и ничего не упуская. Стратегическая линия стратегически значимого городского предприятия.

Андрей Канавщиков