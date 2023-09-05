ЖКХ

Сети газораспределения ввели в эксплуатацию в деревне Пыталовские Хутора

В августе 2023 года АО «Газпром газораспределение Псков» завершило комплекс мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию сетей газораспределения в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Теперь собственники индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки могут подать заявку на догазификацию своих домовладений.

Догазификация носит заявительный характер и при подаче заявления необходимо представить документы о собственности на земельный участок и дом. Заявление подает собственник или доверенное лицо по доверенности, оформленной у нотариуса на предоставление права подать документы. Законодательством установлен обязательный перечень документов, прикладываемых к заявке на догазификацию, к числу которых относятся:

правоустанавливающий документ на домовладение;

правоустанавливающий документ на земельный участок;

ИНН заявителя;

СНИЛС заявителя;

ситуационный план (это рисунок, фото, скан экрана с публичной карты или Google карты, который дает представление о границах участка и о границах расположения на нем дома).

Подать заявку можно непосредственно в АО «Газпром газораспределение Псков» (Псков, Рижский проспект, д. 20), на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации, через Госуслуги или в МФЦ.

Для сведения граждан! В Псковской области оказываются меры социальной поддержки граждан на догазификацию домовладений.

Что это такое и как получить выплату?

1. Сумма единовременной выплаты, которую собственник догазифицируемого домовладения может использовать как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка (по желанию и в любых пропорциях) составляет 100 тыс. рублей.

2. Право на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования имеют граждане Российской Федерации, являющиеся инвалидами 1 группы, инвалидами войны, участниками Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, семьями, имеющими ребенка-инвалида, гражданами, пострадавшими от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и лицами к ним приравненными, членами семей военнослужащих, погибшими при исполнении воинского долга, а также членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, участниками Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, являющиеся собственниками домовладений, находящихся на территории Псковской области.

К перечню указанных категорий граждан добавлены граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми, заключившие после 31 декабря 2022 г. договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

К многодетным семьям относятся семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или одним из них.

К малоимущим гражданам, в том числе малоимущим семьям с детьми относятся семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Псковской области (14 231 рубль).

3. Перечень льготных категорий и порядок оказания мер поддержки содержится в постановлениях Администрации Псковской области от 29.03.2022 № 103 (в редакции от 15.03.2023 № 109) и от 27.02.2023 № 81.

4. За получением выплаты граждане, относящиеся к льготным категориям, могут обратиться в территориальные отделы г. Пскова и г. Великие Луки комитета по социальной защите Псковской области, либо в уполномоченные комитетом по социальной защите Псковской области учреждения по месту проживания или по месту нахождения домовладения с заключенным договором о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения.

Кроме того, законом Псковской области «О региональном материнском капитале» предусмотрена мера поддержки на догазификацию в размере 100 тыс. рублей.