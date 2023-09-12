Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о роли педагогов
исторический фестиваль в Выбутах
Кружки и секции в Пскове
Богатство «Голубых озер»
«Истфакт» Псковские партизаны
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
самое время для ремонта
распродажа стройматериалов
Господин Рейтингомер
Снова в школу. ЛОНГРИД
как не впасть в уныние осенью
профсоюзы власть, работодатели
псковская осетинка
Новое в Пскове
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё ЖКХ 12.09.2023 16:100 Назван объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 12.09.2023 16:100 Назван объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 12.09.2023 14:340 Пуско-наладочные работы проводят на новом водозаборе в микрорайоне Псковкирпич 12.09.2023 11:200 Распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в порховской деревне Подсевы 11.09.2023 19:001 Россияне перестанут переплачивать за мусор 11.09.2023 11:340 Конкурс среди школ и детсадов по сбору вторсырья проведут в Пскове
 
 
 
Самое популярное 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 06.09.2023 14:242 Псковский торг: группа рынков «Центр» 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  05.09.2023 10:382 Собака напала на двух детей в Пскове, сообщают очевидцы 05.09.2023 14:050 Свыше 70 домов остались без горячей воды из-за остановки котельной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Пуско-наладочные работы проводят на новом водозаборе в микрорайоне Псковкирпич

12.09.2023 14:34|ПсковКомментариев: 0

Ход строительства нового водозабора в микрорайоне Псковкирпич проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В составе водозабора: основная и резервная артезианские скважины, станция водоподготовки и насосная станция 2-го подъема с резервуарами чистой воды. Строительство водозабора реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Строительная готовность объекта составляет 86,71%, отставание от графика производства работ — 92 дня.

В феврале 2023 года было принято решение о демонтаже существующего фундамента, так как он не соответствовал проекту. 3 июля подрядчик выполнил работы по устройству новой фундаментной плиты.

 

Представитель подрядчика объяснил, что стройка находится в завершающей стадии, сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Завершаются работы по благоустройству

«Испытания прошли. После завершения работ взяты анализы воды. Она соответствует нормам», – продолжил он. 

На пуско-наладочные работы отводят две недели. Также прорабатывается вопрос асфальтирования дороги.

Руководитель муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин отметил, что по итогу запуска водозабора жителей микрорайона обеспечат безаварийной подачей воды. Сейчас оформляются документы под финальную сдачу объекта. 

«Ускоряйтесь. Затянули», – сказал Михал Ведерников подрядчику после осмотра объекта.

Теги: #Псковкирпич
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 41 человек
12.09.2023, 17:000 Финляндия не стала запрещать въезд на российских автомобилях 12.09.2023, 16:510 Один из торговых центров Пскова отметил свое 20-летие 12.09.2023, 16:500 «Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области. ВИДЕО 12.09.2023, 16:410 Псков стал самым жарким местом в России 12 сентября
12.09.2023, 16:370 Разлом появился на новом тротуаре в Великих Луках. ФОТО 12.09.2023, 16:360 Состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2022»  12.09.2023, 16:350 Колокольный звон прозвучал в рамках фестиваля в псковском храме Димитрия Солунского в Поле. ВИДЕО 12.09.2023, 16:170 Муниципальные выборы в Псковской области-2023. ИНФОГРАФИКА
12.09.2023, 16:100 Назван объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 12.09.2023, 16:070 Дальневосточную ипотеку сделают более привлекательной 12.09.2023, 16:040 Виталий Рахманов: Онлайн-доступ к видеотрансляции выборов не планируется 12.09.2023, 16:020 Новый специалист по эстетической гинекологии начал работу в Пскове
12.09.2023, 15:480 «Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов. ВИДЕО 12.09.2023, 15:320 Состояние городищ-убежищ и жальников проверяют археологи в Стругокрасненском районе 12.09.2023, 15:310 Неразорвавшиеся снаряды обезвредил псковский ОМОН 12.09.2023, 15:201 Игорь Иванов: Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс в Псковской области
12.09.2023, 15:130 Теплая погода сохранится в Псковской области 13 сентября 12.09.2023, 15:010 Зачем нужны «культурные» ТОСы, рассказала Ольга Тимофеева 12.09.2023, 14:551 Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови» 12.09.2023, 14:420 Каждому по чипу
12.09.2023, 14:340 Пуско-наладочные работы проводят на новом водозаборе в микрорайоне Псковкирпич 12.09.2023, 14:202 «Невероятный урожай грибов» сказался на явке на выборах в Псковской области - эксперт 12.09.2023, 14:160 Сбер скоро запустит собственный определитель номеров для мессенджеров 12.09.2023, 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове
12.09.2023, 14:011 Илья Стрелков сбрил бороду после спора с псковским коммунистом 12.09.2023, 13:540 Мотоциклист пострадал в ДТП на парковке псковской «Ленты» 12.09.2023, 13:521 Член облизбиркома от «Яблока» не считает выборы губернатора состоявшимися и действительными 12.09.2023, 13:490 Псковские приставы взыскали более миллиона рублей с коллекторов за нарушения
12.09.2023, 13:360 Лису заметили на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 12.09.2023, 13:180 Концерт мастеров колокольного звона пройдет в Пскове 12.09.2023, 13:051 Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень 12.09.2023, 13:001 Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах Единого дня голосования
12.09.2023, 12:510 Заканчивается набор в восьмую псковскую Школу межэтнической журналистики 12.09.2023, 12:481 Михаилу Ведерникову вручили удостоверение губернатора 12.09.2023, 12:340 Эстония и Латвия присоединяются к европейской системе ПВО 12.09.2023, 12:210 Судимая великолучанка снова попалась на краже велосипеда
12.09.2023, 12:080 Ушла из жизни ветеран кафедры иностранных языков псковского университета Таисия Николаева 12.09.2023, 12:072 Сотрудникам избиркома в Псковской области доплатят за долгую работу на выборах  12.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Ольгой Тимофеевой о пользе «культурных» ТОСов 12.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 сентября
12.09.2023, 11:582 Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися  12.09.2023, 11:520 Свыше 2 тысяч бюллетеней на выборах псковского губернатора признали недействительными  12.09.2023, 11:480 Не лишиться бы статуса ЮНЕСКО: судьба псковского храма стала предметом спора экспертов 12.09.2023, 11:390 Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 16 сентября
12.09.2023, 11:260 Булыжную мостовую Кахановского бульвара раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове 12.09.2023, 11:200 Распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в порховской деревне Подсевы 12.09.2023, 11:160 Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин 12.09.2023, 11:080 «Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области
12.09.2023, 10:590 Поездка в Печоры закончилась для четырех кубинцев выдворением из страны 12.09.2023, 10:480 Газоны вдоль проезжей части в Пскове стригут сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 12.09.2023, 10:460 Пропавшую пенсионерку нашли в порховской деревне Лютые Болоты 12.09.2023, 10:430 «Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов
12.09.2023, 10:410 Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные 12 сентября 12.09.2023, 10:270 Фотофакт: Одностороннее движение ввели на улице Алмазной в Пскове 12.09.2023, 10:170 Почти 13 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области этим летом 12.09.2023, 10:020 Доски подожгли у жилого дома в Великих Луках
12.09.2023, 09:500 Традиционный псковский декор раскрыли реставраторы Благовещенской церкви в Печорах 12.09.2023, 09:400 Путин призвал не делать страхование жилья обязательным 12.09.2023, 09:260 Торговать личной информацией о россиянах станет проблематично 12.09.2023, 09:150 Умерла советская и российская актриса Мария Скуратова
12.09.2023, 09:000 Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов - Алексей Войлуков 12.09.2023, 08:450 Спрос на рабочих вырос в Псковской области почти на 60% 12.09.2023, 08:280 Товарооборот между Россией и КНР вырос на 40% в 2023 году 12.09.2023, 08:110 Международный день вязания крючком отмечают 12 сентября
12.09.2023, 07:570 Пенсионерка с палкой пропала в порховской деревне Лютые Болоты 12.09.2023, 07:440 Российские космонавты побили рекорд по длительности полета на МКС 12.09.2023, 07:310 Производство красной икры в России в 2023 году может удвоиться 12.09.2023, 07:170 Высокий 38-летний мужчина пропал в дновской деревне Рвы
12.09.2023, 07:000 Рекордно теплую погоду ждут в Пскове на неделе 12.09.2023, 03:300 Мошенники предлагают установить iOS 17 раньше ее выхода 11.09.2023, 22:000 Фальшивую пятитысячную купюру нашли в Пскове 11.09.2023, 21:500 Прощание с бывшим сотрудником псковского облздрава Ольгой Котиной состоится 12 сентября
11.09.2023, 21:400 Футболисты СИЗО-2 стали призерами турнира среди организаций Великих Лук 11.09.2023, 21:300 Пьяная псковичка набросилась на сотрудницу полиции 11.09.2023, 21:200 Средняя отпускная цена на горбушу упала в России 11.09.2023, 21:140 Сборная России с футболистом из Пыталово проиграла во втором матче с Египтом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru