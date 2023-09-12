ЖКХ

Пуско-наладочные работы проводят на новом водозаборе в микрорайоне Псковкирпич

Ход строительства нового водозабора в микрорайоне Псковкирпич проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В составе водозабора: основная и резервная артезианские скважины, станция водоподготовки и насосная станция 2-го подъема с резервуарами чистой воды. Строительство водозабора реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Строительная готовность объекта составляет 86,71%, отставание от графика производства работ — 92 дня.

В феврале 2023 года было принято решение о демонтаже существующего фундамента, так как он не соответствовал проекту. 3 июля подрядчик выполнил работы по устройству новой фундаментной плиты.

Представитель подрядчика объяснил, что стройка находится в завершающей стадии, сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Завершаются работы по благоустройству

«Испытания прошли. После завершения работ взяты анализы воды. Она соответствует нормам», – продолжил он.

На пуско-наладочные работы отводят две недели. Также прорабатывается вопрос асфальтирования дороги.

Руководитель муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин отметил, что по итогу запуска водозабора жителей микрорайона обеспечат безаварийной подачей воды. Сейчас оформляются документы под финальную сдачу объекта.

«Ускоряйтесь. Затянули», – сказал Михал Ведерников подрядчику после осмотра объекта.