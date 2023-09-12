ЖКХ

Газопровод начали строить в псковской деревне Опочицы

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью около 5 км в деревне Опочицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Газовые сети строятся в рамках догазификации и создадут техническую возможность подключения 60 домовладений. С жителями деревни заключен 31 договор на догазификацию.

«Завершение строительно-монтажных работ запланировано в конце октября 2023 года. Планируем до конца года, после получение необходимой разрешительной документации, начать подключение домовладений, готовых к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.