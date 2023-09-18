Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Богатство «Голубых озер»
ЛОНГРИД проверить здоровье
как не впасть в уныние осенью
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
«Истфакт» Псковские партизаны
фестиваль плова под Островом
Livan X3pro скоро в Пскове
исторический фестиваль в Выбутах
распродажа стройматериалов
о роли педагогов
детский бесплатный туризм
«Истфакт» Форпост на Ловати
самое время для ремонта
Кружки и секции в Пскове
 
 
 
ещё ЖКХ 18.09.2023 11:170 Гдович незаконно снизил плату за электроэнергию на 96% и попал под суд 18.09.2023 11:170 Гдович незаконно снизил плату за электроэнергию на 96% и попал под суд 15.09.2023 19:220 Борис Елкин: Включать тепло пока рано 15.09.2023 18:241 Комплексный объект обращения с ТКО построят в Псковской области 15.09.2023 16:520 Крупный водопроводный узел и три запорных арматуры обновили на улице Юбилейной в Пскове 15.09.2023 08:250 Почти 70 домов не готовы к отопительному сезону в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.09.2023 20:201 Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила 11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 12.09.2023 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове 15.09.2023 16:030 В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО 13.09.2023 09:152 Берега попутали
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Гдович незаконно снизил плату за электроэнергию на 96% и попал под суд

18.09.2023 11:17|ПсковКомментариев: 0

Суд обязал жителя Гдовского района выплатить ресурсоснабжающей организации стоимость безучётного потребления электрической энергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Между организацией и ответчиком заключен договор энергоснабжения. В январе 2021 года истец выявил, что мужчина безучетно потреблял электроэнергию. Установлено, что счетчик электроэнергии не учитывает 96% проходящей через него энергии, на корпусе счетчика выявили следы переклеивания заводской голограммы, пломбы государственного поверителя имеют нечеткий оттиск. 

Был произведен перерасчёт платы за электроэнергию, размер которой составил 327 896 рублей 56 копеек. В досудебном порядке ответчик задолженность не оплатил. 

В судебном заседании ответчик исковые требования не признал, ссылался на недопустимость доказательств, представленных ресурсоснабжающей организацией. Оценив в совокупности собранные по делу доказательства и установленные в процессе судебного разбирательства фактические обстоятельства, суд взыскал с мужчины в пользу компании стоимость безучётного потребления электроэнергии в полном размере, а также судебные расходы по уплате госпошлины – 6 479 рублей.

Теги: #ЖКХ #электроэнергия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 169 человек
18.09.2023, 11:530 Пожар вспыхнул в многоэтажном неиспользуемом здании в Пскове 18.09.2023, 11:430 Второй фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» провели в псковских Выбутах 18.09.2023, 11:330 Футбольный клуб «Псков» готовится к игре первенства объединения «Северо-Запад» 18.09.2023, 11:230 Светофор на Завеличье «прилег» из-за ДТП. ФОТО
18.09.2023, 11:170 Гдович незаконно снизил плату за электроэнергию на 96% и попал под суд 18.09.2023, 11:150 Первый всероссийский конкурс туристического медиаконтента проходит в Псковской области 18.09.2023, 11:100 Минометную мину нашли вблизи себежской деревни Зуево  18.09.2023, 11:010 Компания в Пскове заплатит штраф за звуковую рекламу на Рижском проспекте
18.09.2023, 10:590 Великолучане проиграли вологодским футболистам со счетом 2:1 18.09.2023, 10:490 Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области 18.09.2023, 10:370 Рост ключевой ставки отразился на объёме вкладов псковичей в августе – Сбер 18.09.2023, 10:340 Великолучанин погиб при пожаре из-за неправильного использования печи
18.09.2023, 10:320 «Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол 18.09.2023, 10:200 Дети и двое взрослых заблудились в псковском лесу 18.09.2023, 10:160 Световой потолок натянут на улице Пушкина в Пскове 18.09.2023, 10:060 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке в центре Пскова
18.09.2023, 10:050 Ипотечный портфель Сбера в Псковской области с начала года вырос на 24% 18.09.2023, 09:532 Фиджитал-центр хотят построить в Пскове за год 18.09.2023, 09:310 Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове 18.09.2023, 09:150 О последствиях использования некачественного бензина предупредили водителей
18.09.2023, 09:000 Продажу нелегального табака выявили в Псковской области 18.09.2023, 08:400 Более полумиллиона посетителей приняли в «Михайловском» 18.09.2023, 08:200 В России упростят условия погашения просроченных кредитов 18.09.2023, 08:090 Фестиваль «Михайловский бастион» завершился в Пскове исполнением марша «Прощание славянки»
18.09.2023, 08:001 Пострелять из лука смогут гости фестиваля плова под Островом 18.09.2023, 07:550 Псковская область поднялась в рейтинге регионов по здоровому образу жизни 18.09.2023, 07:370 Фура сбила лося на Ленинградском шоссе под Псковом 18.09.2023, 07:190 Контрастная погода ожидается на Северо-Западе России
18.09.2023, 07:000 Движение транспорта по Октябрьскому проспекту изменят в Пскове 17.09.2023, 22:000 ВОЗ продолжает расследование появления COVID-19 17.09.2023, 21:400 Россиянам рассказали, как ухаживать за собакой осенью 17.09.2023, 21:180 Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций
17.09.2023, 21:010 Врач назвала опасные симптомы болезни почек 17.09.2023, 20:411 В России задержали живодёра, гревшего кота в микроволновке 17.09.2023, 20:241 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 17.09.2023, 20:200 Гаражи сносят в поселке Палкино
17.09.2023, 20:010 В «Фобосе» рассказали о погоде в России в конце сентября 17.09.2023, 19:400 Сотрудники псковского МЧС приняли участие в благодарственных молебнах в честь образа Божьей Матери 17.09.2023, 19:160 Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит в Пскове. ВИДЕО 17.09.2023, 19:030 Завершилось детско-юношеское первенство Псковской области по шахматам
17.09.2023, 18:460 Мастер-классы и дары осени: как в Псковском районе прошла традиционная ярмарка 17.09.2023, 18:401 Средние цены на новостройки в России взлетели на 3,6% за месяц 17.09.2023, 18:190 Правительство России: Министерство образования не назначает, а только рекомендует даты отдыха 17.09.2023, 18:000 Тренировки по воркауту проходят в Пскове
17.09.2023, 17:400 Андрей Стегний поздравил работников леса с профессиональным праздником 17.09.2023, 17:180 Псковские спортсменки приняли участие во всероссийском турнире по фехтованию 17.09.2023, 16:530 Экоактивисты измазали краской одну из главных достопримечательностей Европы 17.09.2023, 16:301 О рисках самолечения напомнили псковичам во Всемирный день безопасности пациентов
17.09.2023, 16:080 В Госдуме заявили, что члены Молодежного парламента будут готовить законопроекты 17.09.2023, 15:450 Россиянам назвали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки 17.09.2023, 15:230 Трижды судимый пскович украл инструменты и металлическую бочку 17.09.2023, 15:000 В российском фитнес-центре дети отравились парами хлора
17.09.2023, 14:420 Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником Александр Котов 17.09.2023, 14:280 Ford Mondeo столкнулся с рейсовым автобусом на дороге Псков-Порхов 17.09.2023, 14:200 Умер известный российский режиссер Александр Хван 17.09.2023, 14:020 В Госдуме заявили о невозможности блокировки YouTube
17.09.2023, 13:400 Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 17.09.2023, 13:210 В ФТС выступили за отдельное регулирование электронной коммерции 17.09.2023, 13:000 Более 36 000 жителей Псковской области сделали прививку от гриппа с начала сентября 17.09.2023, 12:400 Врачи рассказали о состоянии актера Станислава Любшина
17.09.2023, 12:200 Названо количество незаконно вырубленного леса в России 17.09.2023, 12:000 Температуру до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 18 сентября 17.09.2023, 11:430 Большинство россиян не планируют отдыхать осенью 17.09.2023, 11:220 Гости фестиваля плова под Островом смогут прокатиться на мотоциклах 
17.09.2023, 11:020 Антинаркотический рейд прошел в Пскове 17.09.2023, 10:401 Лису вновь сфотографировали на Рижском проспекте в Пскове 17.09.2023, 10:200 Митрополит Тихон: Особенно сейчас нам надо молиться Пресвятой Богородице 17.09.2023, 10:001 Продажи автомобилей на мировом авторынке выросли на 10%
17.09.2023, 09:400 День работников леса отмечают 17 сентября 17.09.2023, 09:202 Госучреждения на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году 17.09.2023, 09:000 В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов 17.09.2023, 00:570 Умер известный поэт-песенник, муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов
16.09.2023, 21:570 Самые полезные напитки осени перечислила диетолог 16.09.2023, 21:360 Млечный путь и туман над руинами моста в Выбутах запечатлел пскович. ВИДЕО 16.09.2023, 21:130 Победителей всероссийского конкурса наградили в Пушкинских Горах 16.09.2023, 20:541 Идеальную температуру для дома назвал дерматовенеролог
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru