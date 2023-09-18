ЖКХ

Гдович незаконно снизил плату за электроэнергию на 96% и попал под суд

Суд обязал жителя Гдовского района выплатить ресурсоснабжающей организации стоимость безучётного потребления электрической энергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Между организацией и ответчиком заключен договор энергоснабжения. В январе 2021 года истец выявил, что мужчина безучетно потреблял электроэнергию. Установлено, что счетчик электроэнергии не учитывает 96% проходящей через него энергии, на корпусе счетчика выявили следы переклеивания заводской голограммы, пломбы государственного поверителя имеют нечеткий оттиск.

Был произведен перерасчёт платы за электроэнергию, размер которой составил 327 896 рублей 56 копеек. В досудебном порядке ответчик задолженность не оплатил.

В судебном заседании ответчик исковые требования не признал, ссылался на недопустимость доказательств, представленных ресурсоснабжающей организацией. Оценив в совокупности собранные по делу доказательства и установленные в процессе судебного разбирательства фактические обстоятельства, суд взыскал с мужчины в пользу компании стоимость безучётного потребления электроэнергии в полном размере, а также судебные расходы по уплате госпошлины – 6 479 рублей.