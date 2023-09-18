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Последствия субботней утечки на улице Вокзальной в Пскове ликвидировал «Горводоканал»

18.09.2023 17:10|ПсковКомментариев: 0

Последствия субботней утечки на улице Вокзальной в Пскове ликвидировал «Горводоканал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, в минувший выходной из-за аварий там образовался глубокий провал в дорожном покрытии. Фотографии с места утечки сразу появились в соцсетях.

«Аварийно-диспетчерская служба сработала оперативно. Приехав на место, бригада сначала отключила водовод, место аварии оградили», - сообщили на предприятии.

Как уточнили в «Горводоканале», к происшествию привел почти стопроцентный износ коммуникаций на этом участке.

«Изначально планировали точечную раскопку и ремонт в месте утечки, однако из-за полного разрушения трубы было принято решение менять 47 метров стального водопровода на полиэтилен», - пояснил начальник участка водопроводных сетей и насосных станций цеха водоснабжения Александр Иванов.

Сегодня рабочие «Горводоканала» на месте провала провели благоустройство для безопасного проезда транспорта. Водоснабжение для абонентов восстановлено. В зоне аварии без централизованного водоснабжения остался только один дом. Для подачи воды временно установили водоразборную колонку.

Теги: #горводоканал #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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