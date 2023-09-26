ЖКХ

Подписано постановление о начале периодического протапливания в Великих Луках

Постановление о начале периодического протапливания в Великих Луках подписал глава городской администрации Андрей Беляев. Документ опубликован на городском сайте.

«Рекомендовать теплоснабжающим и тепловым организациям проводить мониторинг среднесуточной температуры наружного воздуха. При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до + 10 градусов Цельсия и ниже в течение 3-х дней в соответствии с пунктом 4.1 Методических рекомендаций о начале и окончании отопительного сезона на территории муниципальных образований Псковской области, утвержденных приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области 1 сентября 2020 года № 65-ОД, рекомендовать теплоснабжающим и тепловым организациям начать периодическое протапливание потребителей теплоэнергии», - говорится в постановлении.

Теплоснабжающей организации рекомендовано начать подачу тепла в случае поступления заявок от абонентов до наступления начала отопительного сезона.