ЖКХ

Систему безопасности обновляют на котельной Пскова

Систему безопасности обновляют на котельной Пскова по улице Железнодорожной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«После приёмки этого объекта мы должны обеспечить подачу отопления и горячего водоснабжения жителям данного микрорайона. Пару недель назад наши специалисты меняли участок трассы горячего водоснабжения, который просто потёк. Заменить мы должны были пару отводов, а заменили 50 метров трубы, нам просто не к чему было привариваться, в таком там состоянии сети. Но и замена одного участка ничего глобально не меняет, всю трассу придётся менять», - объяснили на предприятии.

На территории присутствуют деревья, которые разломали забор и нарушили изоляцию сетей.

«Именно эти места и становятся "бомбой замедленного действия". Влага будет попадать под изоляцию, и трасса сгниёт, на секундочку — это выход из котельной; авария здесь — и весь микрорайон без отопления. Вросшие в забор деревья тоже не внушают доверия, их корневая система, как и ствол, тоже повреждены, сильный ветер = падение = авария», - продолжили в пресс-службе.

Кроме того, еще одной проблемой являются хулиганы.

«Они скорее вредители, которые любят хулиганить и доказывать друг другу свою крутость. Смотри, я через забор перелез, смотри, я на расширительный бак залез, смотри, я это штуку оторвал и так далее. Мы всё понимаем, сами были в их возрасте, лазили по стройкам, и так далее, но это опасный промышленный объект, который находится не в самом лучшем техническом состоянии, изоляция нарушена, качество металла – так себе. До травмы тут рукой подать, а отвечать придётся нашим специалистам, а оно нам надо?» - продолжили в ПТС.

Руководство предприятия приняло решение - обновить систему безопасности. На территории объекта установят камеры видеонаблюдения, а в скором времени по всему периметру появится колючая проволока.

«Родителям хотим сообщить, что в случае проникновения на территорию охраняемого объекта детей, мы будем вынуждены вызывать полицию, а вместе с этим передавать в органы правопорядка видеоматериалы для привлечения к административной ответственности нарушителей», - заключили в ПТС.