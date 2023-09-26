ЖКХ

План 2022 года по строительству газопроводов пока не выполнили в Псковской области

Недостроенные по плану 2022 года сети газораспределения в Псковской области продолжают строить 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Есть план-график. Проводим обсуждение не первый год. В 2022 году было заявлено 39%. Складывается ощущение, что этот процент не выполнили в том году? Его перенесли на следующий?» - спросил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Олег Басников уточнил, что договоры на газопроводы, которые не построили в 2022 году, продолжают выполнять сейчас.

«В этом году построили в 2,5 раза больше в сравнении с предыдущим. Применяются новые технологии. Они дают возможность работать в течение года», - добавил он.