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Анастасия Повторейко призвала Газпром давать обратную связь жителям по догазификации

Депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко («Единая Россия») в ходе парламентского часа призвала представителей Газпрома давать обратную связь населению по работам в рамках догазификации. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Какое количество бригад необходимо? Какая кадровая политика?» - спросила депутат.

«Не хватает бригад для работ внутри участка. Стараемся их найти. Специалистов очень мало, особенно лицензированных. Это непросто. Это большой и сложный труд. Рядом находятся другие области, где предлагают другие заработные платы», - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

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«По обратной связи: поступают обращения, а начинаем разбираться, выясняем, что в итоге не дали своевременно населению обратную связь. Почему заблаговременно нельзя эту работу провести?» - задала вопрос Анастасия Повторейко.

Олег Басников заверил, что работа будет построена таким образом, чтобы в дальнейшем таких вопросов не было.