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Армен Мнацаканян о догазификации: Газпрому надо поменять вектор работы

Газпрому надо поменять вектор работы в рамках работ по догазификации. Об этом заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Газпрому надо поменять вектор работы: заняться подключением тех домовладений, где уже подвели трубу к границам участка. На это надо переориентировать работу», - предложил Армен Мнацаканян.

«Дела с догазификацией обстоят не лучшим образом, - обратился спикер регионального парламента Александр Котов к представителям Газпрома. - Мы уже неоднократно рассматривали этот вопрос на парламентских часах – старайтесь выполнять ранее полученные рекомендации. Поправляйте, пожалуйста, положение дел. Армен Липаритович предлагает сосредоточиться на подключении тех, кто уже подготовил внутридомовое газовое оборудование. Но нельзя забывать и о тех, кто потенциально может быть подключен к газопроводу и использовать газ для бытовых целей. Надо двигаться в одном и другом направлении более оперативно».

Региональный парламент выскажем свою позицию по догазификации на заседании оперштаба, который будет проводить губернатор, добавил Александр Котов.