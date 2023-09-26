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Олег Брячак: Работа по догазификации – колоссальная

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковском областном Собрании Олег Брячак оценил проводимую в регионе работу по догазификации. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Видим, что работа проделывается колоссальная, - обратился Олег Брячак к генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олегу Басникову. - В рамках работ по догазификации региона вы сталкиваетесь со многими проблемами. В частности, это вопросы с сервитутами, подрядчиками, поставкой комплектующих. Бывает, подрядчик не может исполнить контракт из-за роста стоимости строительных материалов. Наблюдаем это в различных сферах – компания либо бросает свою работу, либо банкротиться, если завершает работу. Как вам удается находиться на таком хорошем уровне?»

«Вы совершенно точно и правильно говорите – работа большая и достаточно сложная. Отдельное спасибо нашим подрядчикам: 2/3 местные, выполняют задачи в полном объеме, наращивают темпы. Вкладывают здесь свои силы и средства. Ни один подрядчик не ушел в другой регион, где, возможно, вольготнее. Элемент патриотизма всегда присутствует, особенно у псковичей», - добавил Олег Басников.