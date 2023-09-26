ЖКХ

Около 20% абонентов Газпрома используют личный кабинет для передачи показаний счетчиков

Возможностью передать показания счетчиков газа через электронные «Личные кабинеты» пользуются уже около 20% абонентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Самым популярным способом (32%) пока остается передача показаний при оплате квитанций через банки и «Почту России».

Более 16% абонентов пользуются альтернативными электронному «Личному кабинету» удаленными сервисами:

«горячей линией» 8-800-350-59-01;

отправкой сообщений по SMS на номер 8-911-358-97-12;

телеграмм-ботом и прочими способами

Около 15% абонентов предпочитают передавать показания в клиентских центрах компании.

«Для удобства наших абонентов мы принимаем показания до последнего дня каждого месяца, а своевременная передача показаний позволяет избежать доначислений по нормативу. Мы развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность всегда иметь под рукой информацию о своем лицевом счете и оплачивать счета за газ без комиссии», – отметила начальник службы по работе с потребителями в г. Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Также в пресс-службе напомнили, что передать показания счетчика газа можно несколькими способами: