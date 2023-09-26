ЖКХ

Стало известно, где в Псковской области начался отопительный сезон

Отопительный сезон 2023-2024 годов начался в Палкинском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Так, с 28 сентября отопительный сезон, согласно документу, стартовал в детском саду «Тополек» и в поликлинике в Палкино. С 2 октября тепло придет в объекты теплоснабжения и жилого фонда. Районному управлению образования поручено начать отопительный сезон также с 2 октября.

«Управляющей компании ООО "Радуга" обеспечить удаление воздуха из нагревательных приборов в системе теплоснабжения жилого фонда. МУП "Палкинская ПМК" обеспечить нормативный температурный режим в помещениях потребителей тепловой энергии», - говорится в распоряжении.