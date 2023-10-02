ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Псков к зиме готов?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

По предварительным прогнозам властей, основанным на благоволении к нам небесной канцелярии, отопление в дома псковичей будет подано в начале октября. Если в прошлом году осень скомандовала включить тепло 14 сентября, то в этом сезоне вход в зимний период более плавный, а значит времени на подготовку у коммунальщиков немного больше. Тем не менее, главные по теплу - муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» - не раз заявляли: некоторые управляющие компании припаздывают с подготовкой жилого фонда к зиме. Удалось ли опоздунам наверстать отставание? Все ли готово в городском хозяйстве к предстоящему зимнему сезону? Не подорожает ли тепло и горячая вода? И как ПТС успевают не только заниматься своими прямыми коммунальными обязанностями, но и участвовать в благоустройстве города? Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с экспертами.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.