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Как происходит отбор проб сточных вод псковских организаций, рассказали в лаборатории «Горводоканала»

Сотрудники центральной лаборатории муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» ежемесячно проводят отбор проб сточных вод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Горводоканала»

В «Горводоканале» отметили, что иногда этот процесс требует времени и кропотливости пробоотборщиков. Если у небольших организаций один сточный колодец, то у крупных предприятий их может быть десять. Пробы нужно взять из каждого.

«Мы приезжаем и вместе с представителем организации открываем люк, смотрим, есть сброс или нет. Если есть – начинаем отбор», - поясняют сотрудники лаборатории.

Нюанс контроля в том, что на проверку каждого показателя химического анализа необходима отдельная ёмкость. Причем для одних элементов нужно предварительно ополаскивать тару водой, для других – противопоказано.

«Например, для анализа показателей на наличие нефтепродуктов мы не ополаскиваем ёмкости. Этот показатель очень чувствителен к лишним примесям, которые могут попасть в пробу», - рассказала инженер-химик Ольга Игнатьева.

Во время химического анализа исследуют десятки показателей. Наиболее важные из них: растворенный кислород, металлы, нефтепродукты, аммиак, фосфаты, биохимическое потребление кислорода, фенолы, уровень PH. Одни анализы готовятся пятнадцать минут или в течение дня, а некоторые - до пяти суток.

«Чтобы выяснить биохимическое потребление кислорода, требуется терпение. Представьте, всю рабочую неделю настаивается проба. Бактерии постепенно поглощают кислород в воде и только так мы понимаем степень загрязнения и соответствует ли она норме», - заключили в лаборатории «Горводоканала».