ЖКХ

Подрядчику в псковских Борисовичах рекомендовали увеличить темп по строительству инженерной инфраструктуры

Увеличить темп работ порекомендовала глава Псковского района Наталья Федорова подрядчику по строительству инженерной инфраструктуры в деревне Борисовичи. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

Еженедельная планерка прошла на строительной площадке в деревне Борисовичи. Вместе с представителями подрядчика и инспектором Росстройконтроля обсудили ход работ.

В настоящее время идет строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в рамках комплексного освоения земельного участка, чтобы в дальнейшем вести на этой площадке с подготовленной инфраструктурой были возведены жилые кварталы.

Подрядчик ведет работы по прокладке двух веток безнапорного участка трубопровода ливневой канализации, котлован под ливневые очистные сооружения полностью готов. Однако погодные условия уже подгоняют по срокам. В связи с этим глава района порекомендовала подрядной организации ООО «Дом» увеличить темп работы, количество техники и работников для соблюдения установленных муниципальным контрактом сроков работ – до конца 2023 года.

Также подрядчик приступил к разработке котлована под колодезно-насосную станцию. Оборудование для КНС и ЛОС уже доставлено на строительную площадку. Работы реализуется под постоянным контролем администрации Псковского района и под надзором инспектора Росстройконтроля.