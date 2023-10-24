ЖКХ

Правительство направит регионам более 4,5 миллиарда рублей на оплату ЖКУ

Правительство направит регионам более 4,5 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«На такую помощь могут рассчитывать федеральные льготники – инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.