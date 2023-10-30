ЖКХ

Войны «управляек» и секта неплательщиков: псковский юрист рассказала о судебных спорах в сфере ЖКХ

Многие из нас привыкли воспринимать судебные разбирательства в контексте криминальных историй. Между тем, ежедневно в судах рассматривается большое количество дел по семейным, экономическим и жилищно-коммунальным вопросам. Например, в середине октября Фонд капремонта Псковской области опубликовал интересные цифры: за прошедшие 9 месяцев с жителей региона удалось взыскать 16 миллионов рублей долговых платежей. Сумма просто потрясает.

Откуда берутся злостные неплательщики и должники? Можно ли оспорить судебный приказ о взыскании долга? На что идут «управляйки», которые не могут поделить между собой жильцов? Живыми историями из судебной практики с корреспондентом «МК в Пскове» поделилась юрист Ирина Коломенская. Подробности здесь>>>