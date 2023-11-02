ЖКХ

Последствия излива канализации устраняют на улице Звездной в Пскове

Последствия излива канализации устраняют на улице Звездной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского предприятия «Горводоканал».

Видео: Telegram-канал «Псков.За рулем»

Аварийная ситуация произошла на коллекторе на улице Звездной.

«На этой неделе организована временная перекачка стоков. Накануне количество сточных вод увеличилось, вследствие чего произошел излив. Сейчас специалисты устраняют последствия и продолжают перекачивать сточные воды. На следующей неделе бригады предприятия начнут аварийно-восстановительные работы на коллекторе», – рассказал начальник цеха водоотведения МП «Горводоканал» Александр Дубакин.

Ранее об изливе сообщал Telegram-канал «Псков. За рулем». «Вода из одного люка вытекает и втекает в соседний», – написали в Telegram-канале.