ЖКХ

Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о прохождении отопительного сезона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 2 ноября, принял участие заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Совещание провел полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Участники заседания обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов Северо-Запада России к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2023–2024 годов.

В целях обеспечения безопасного прохождения отопительного периода обсуждена общая ситуация в регионах, акцентировано внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, представлена информация о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2023–2024 годов.

В ходе подготовки к зиме в регионах Северо-Запада России проведены противоаварийные тренировки с составом единых дежурно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад, в ходе которых отработаны действия по реагированию на аварийные ситуации в условиях аномального похолодания, перевода потребителей на резервные источники тепла и иные виды топлива. Александр Гуцан указал на необходимость принятия дополнительных мер по доукомплектованию дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований штатным персоналом и техническими средствами.

Ситуацию о старте и прохождении отопительного сезона в Псковской области представил Губернатор Михаил Ведерников. Глава региона доложил, что отопительный сезон в муниципальных районах и городских округах начат 25 сентября. Аварийных ситуаций не допущено. Практически все теплоснабжающие организации получили паспорта готовности. Кроме того, на предприятиях ЖКХ создано около сотни аварийных бригад.

К осенне-зимнему периоду подготовлена и снегоуборочная техника. Например, для содержания дорог федерального значения заготовлено 45 тыс. тонн песчано-гравийной смеси. Губернатор также рассказал о работе, которая проведена регионом по обеспечению мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, а также о реконструкции региональной системы оповещения.

По итогам заседания комиссии приняты протокольные решения, направленные на минимизацию возможных угроз при прохождении отопительного периода. Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организован контроль за их исполнением.

Новость подготовлена с использованием материалов пресс-службы полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе