ЖКХ

Как перезаключить договор на обслуживание газового оборудования, рассказали псковичам

Как заключить новый договор на техническое обслуживание газового оборудования в Псковской области, Псковской Ленте Новостей рассказали в «Газпром межрегионгаз Псков».

С 1 сентября вступили в силу поправки в федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и правила пользования газом №410, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, которые полномочны осуществлять техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВДКО).

Теперь обслуживать ВДГО/ВКГО смогут только те организации, которые являются газораспределительными и осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям. В связи с этим жители многоквартирных домов обязаны заключить (перезаключить) договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования в срок до 31 декабря 2023 года.

Согласно новому закону, собственник квартиры обязан заключить договор на ТО ВКГО с той же газораспределительной организацией, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества МКД.

Для получения сведений о газораспределительной организации, с которой следует заключать договор о ТО ВКГО, необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или непосредственно к поставщику газа.

Для заключения договора абоненты могут обратиться в любой единый клиентский центр «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков». Также подать заявку на новый договор можно через любой МФЦ на территории Псковской области.