ЖКХ

В Псковском районе началось строительство сетей для догазификациии деревни Тямша

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 6 км для догазификации 105 домовладений деревни Тямша Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«С жителями деревни заключен 61 договор. Чтобы ускорить газификацию домовладений, мы проводим работу с заявителями по заключению комплексных договоров для одновременного строительства газопроводов до границ участка, внутри участка и выполнения работ в доме», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.