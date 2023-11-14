ЖКХ

«Экопром» готовит остров имени Залита к зиме

Навигация пассажирских катеров на Талабские острова завершилась в Псковском районе. Филиал ООО «Экопром» готовится к завершению уборки и подготовке острова имени Залита к зимнему периоду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Фото: ГК «Мехуборка»

«Вывоз отходов с острова – это всегда целый комплекс мероприятий, требующий большого опыта, сноровки и слаженной работы. В очередной раз бригада сотрудников регоператора выехала на остров и произвела погрузку скопившихся отходов на баржу, после чего судно направилось в деревню Большая Толба, где уже ждал ломовоз», - рассказали в филиале ООО «Экопром».

Чтобы успеть вывезти все оставшиеся отходы, сотрудникам филиала ООО «Экопром» потребовалось два дня. И снова полный ломовоз отходов был вывезен с острова перед завершением судоходного периода.