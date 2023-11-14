ЖКХ

«Кузница»: Коммунальщики к зиме готовы? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 ноября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Погода все чаще напоминает, что впереди зима. Казалось бы, что такого: кого этим в России удивишь? Ан нет, у нас каждый год 4 проблемы: весной распутица и половодье, летом – не та погода, чтобы успеть сезонные дела, осенью – опять не успели, зимой – ох, чёрт, она опять пришла неожиданно! В последние годы, от сезона к сезону, ситуация практически всегда выглядела именно так. А что в этом сезоне? Каков настрой коммунальщиков? Готова ли дорожная техника? Есть ли у Пскова полигон для вывоза снега? Достаточно ли припасли противогололедной смеси? Как будут справляться управляющие компании в жилых микрорайонах со снегом, наледью и сосульками? Что у нас со спилом аварийных деревьев – зимний сезон еще и ветреный? Сегодня на эти другие вопросы ответили заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий и другие эксперты.

Ведущая — Любовь Кузнецова.