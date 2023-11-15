ЖКХ

Долги по коммунальным платежам имеются почти у 8 млн россиян

Долги по коммунальным платежам имеются почти у 8 млн россиян, рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На начало четвертого квартала этого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам составил 7,9 млн, отметили в ФССП. Это почти на 15 тыс. исполнительных производств меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

При просрочке платежей, управляющая компания (УК) обязана проинформировать неплательщиков о возможных последствиях, напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Отключить коммунальные услуги без предварительного уведомления неплательщика закон не позволяет. При этом размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования, в том числе у лифтов и в общих коридорах, запрещено, напомнила юрист.

Управляющая организация также не может уступать право по возврату просроченной задолженности третьим лицам, в том числе кредитным организациям.