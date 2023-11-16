ЖКХ

«Псковские теплосети» подключились к решению проблем с отоплением на улице Железнодорожной

«Псковские тепловые сети» подключились к решению проблем с отоплением на улице Железнодорожной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-службе «Псковских тепловых сетей»

«Всем вам хорошо известно, что мы получили эту котельную летом, она была, есть и, какое-то время, будет не в самом хорошем состоянии. Да, мы отревизировали котлы, заменили гнилые участки сетей, добавили запорную арматуру, перенастроили автоматику и так далее, но жители жалуются на некачественное оказание коммунальных услуг. Они говорят, что в квартирах холодно, делают отсылки на старых владельцев, ходят легенды, что те даже что-то делали и что-то менялось (#этонеточно), на какое-то время, но проблема никуда не уходила, по прошествии времени всё возвращалось на круги своя. Конечно, мы бы могли написать один простой ответ, на все случаи жизни – у нас всё хорошо, не выдумывайте, терпите, но мы так не работаем, каждая жалоба и заявление требуют разбирательства», - отметили в ПТС.

На предприятии начали с того, что организовали рабочую группу, в которую вошли: представители управляющей компании (директор и главный инженер), начальник службы наладки Валентин Капустин, специалисты службы наладки, слесари участка №5.

«Может показаться, что мы подошли к вопросу формально, собрали комиссию, сейчас разберёмся как-нибудь и накажем кого попало, но нет. К работе мы подходим ответственно, а подача тепла и горячей воды – это командная работа, мы можем сколько угодно "футболить" людей по инстанциям, но если есть проблема, она никуда не уйдёт, а проблема есть, но давайте по порядку. Первым делом мы решили развеять миф о том, что раньше "сильнее топили". Мы пришли на котельную и подняли все журналы прошлых лет, вы помните, что котельная – это объект повышенной опасности, там работают специально обученные люди, которые документируют каждый свой шаг. Цифры не врут. Параметры температуры не изменились, они такие, как были при старых владельцах», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, проверяются действующие параметры, электроника выводит цифры по температуре теплоносителя, в режиме реального времени, всё находится в графике. «Значит, что с котельной всё хорошо, проблема не в "недотопе". Но что тогда может быть не так? Пойдёмте в подвалы (это наше любимое место) и на наружные сети, есть вероятность, что с ними что-то не так. Мы все замерили, на подаче и "обратке" показатели идеальны. В чём может быть дело? Ответ на этот вопрос очень прост. Проблемы имеются на внутренних сетях. Скорее всего, они связаны со старыми элеваторами, которые существенно "съедают" перепад давления и плохим теплосъёмом (забитыми внутридомовыми сетями и радиаторами). Проблему можно решить, нужно демонтировать старые элеваторы, прочистить внутридомовые сети (промыть и опрессовать) и всё будет замечательно. Но для этого нужно полностью отключить отопление, слить теплоноситель, а потом заново всё заполнять и развоздушивать, сделать это в отопительный сезон сложно, но возможно», - поделились в ПТС.

«Когда мы можем вести нормальный и открытый диалог (с управляющей компанией), то готовы оказать любую посильную помощь, в предстоящем сезоне всем нам будет сложно, но вместе мы сможем решить любые проблемы, но нужно помнить, в межсезонье нам предстоит изрядно повозиться. Благодаря подобным встречам, мы можем определить слабые места, они есть не только внутри дома, нам тоже есть над чем работать, но это материал уже для совсем другой истории», - добавили в пресс-службе.