ЖКХ

Теплоснабжение в Пскове восстановили после утечки на магистральных сетях

Теплоснабжение домов на улицах Генерала Маргелова, Шестака, Майора Доставалова в Пскове восстановлено. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Благодарю специалистов за работу: оперативно заменили участок сети диаметром 400 миллиметров. После перезапуска отопления могут возникнуть проблемы с завоздушиванием. Если у вас батареи прогреваются неравномерно - звоните в управляющую компанию», - добавил градоначальник.

Смотрите также Утечку на магистральных сетях отопления устраняют в Пскове

Напомним, серьезная утечка на магистральных сетях отопления случилась в Пскове 20 ноября. Без отопления остались более 20 домов и детский сад.