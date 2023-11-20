ЖКХ

В Госдуме предлагают сократить обязанности управляющих домами компаний

Услуги управляющих домами компаний, за исключением обязательных работ по обеспечению безопасности, можно было бы разделить на три клиентских пакета, из которых жильцы могли бы выбирать оптимальный. Такое мнение высказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что, с одной стороны, часто действующие тарифы на обслуживание и ремонт общедомового имущества не позволяют управляющим компаниям качественно выполнять свои обязанности, а с другой – многие жильцы не готовы платить за слишком раздутый перечень услуг, закрепленный в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме.

«Собственники делают вид, что платят, управляющая компания делает вид, что работает. Поэтому, может быть, было бы правильно сократить этот перечень, например, оставить обязательные работы по обеспечению безопасности, а все остальное пусть выбирают собственники. Сделать три пакета оплаты: "эконом", "комфорт" и "премиум" - и в соответствии с ними выбирать объем услуг. Главное, чтобы собственники определились, за что они готовы платить», - рассказала Разворотнева РИА Недвижимость в подкасте «Пятый угол».

По ее словам, в Госдуме идет активное обсуждение подобной инициативы, однако пока правительство ее не поддерживает.