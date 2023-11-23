ЖКХ

За подделку протоколов собраний жильцов предлагают отдельную уголовную статью

Фальшивые протоколы собраний собственников ради смены управляющей компании — наследство от «бизнеса» 1990-х. Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев и представители местных силовых ведомств считают, что пора от подобных бизнес-схем избавить всю Россию. А Петербург должен найти решение, которое устроило бы всех. Для этого они разработали дополнение в Уголовный кодекс и предлагают ввести отдельную статью с наказанием за махинации в жилищной сфере. В Госдуме, впрочем, полагают, что проблему это не решит.

На основании предложений Главного следственного управления по Петербургу депутат Алексей Цивилев подготовил проект законодательной инициативы. Он предлагает дополнить Уголовный кодекс отдельной статьей 185.7 «Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».

В проекте документа, который есть в распоряжении редакции, содержится предложение наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет за умышленное искажение результатов голосования собственников, за внесение в протоколы и выписки заведомо недостоверных сведений, а также за составление ложного списка участников собрания жильцов и сокрытие информации о его проведении.

Цивилев считает, что это проблема общероссийского масштаба: «По бизнес-схемам 90-х годов предприимчивые граждане меняют управляющую компанию, потом сами принимают решения об установке тарифов, не включают отопление, не делают уборку и ремонты, а потом еще и перекладывают решение этих проблем на городские власти. Даже новые дома, которые только сдаются, попадают иногда в оборот: очень выгодно обслуживать новое здание, так как затраты на текущий ремонт минимальны, а жильцы еще не освоились. Фальсификация итогов общих собраний собственников — распространенный способ противоправных действий, позволяющий взять управление дома в свои руки, а потом незаконно повышать тарифы или вводить оплату несуществующих услуг».

Документ до его внесения в базу законопроектов обсудили в Мариинском дворце на рабочем совещании с представителями силовых ведомств и жилищной инспекции. Так, юристы, изучившие проект инициативы, указали, что подделка документов в России и так наказывается по статье 327 УК. Но есть нюансы.

Когда подделывают официальный документ в других ситуациях, чаще всего сразу понятно, кого надо подозревать в совершении преступления. А в процедуре смены управляющей компании жилого дома или принятия решений об установлении тарифов участвует слишком много персонажей. Сказывается и то, что до 2015 года протоколы и иные сопутствующие материалы по жилищным вопросам вообще не считались официальными документами. Их признали таковыми поправки в Жилищный кодекс, правоохранители начали было возбуждать дела о подделке итогов собраний собственников жилья, но их либо приостанавливали, либо прекращали из-за невозможности установить круг лиц, причастных к преступлению.

Руководитель контрольно-следственного управления ГСУ по Петербургу Александр Скибенко признался на совещании: «Суды не могут довести эти дела до логического завершения». По его словам, у судей возникает много вопросов.

Например, когда захват управления происходит путем проведения заочных собраний, нанимается организация, которая быстро обходит жильцов и собирает бюллетени. На их основании формируют протоколы собраний. Что в таком случае считать тем самым официальным документом — протокол или бюллетень?

Представители прокуратуры и МВД рассказали, что статью 159 о мошенничестве тоже можно применять в таких ситуациях. Но только если на основании поддельных документов и обмана жильцов кто-то становится выгодоприобретателем.

Сложность доказательств по ст. 327 УК связана еще и с тем, что она подразумевает заведомую осведомленность человека, что он использует поддельный документ. А в случае с протоколами жильцов это доказать сложно — слишком много участников процесса.

Замначальника Госжилинспекции Яна Ковальская пояснила: есть инициатор проведения собрания, есть председатель управляющей компании, секретарь, счетная комиссия, и это не всегда собственники квартир в доме. Сам по себе инициатор проведения собрания может быть как заинтересованным лицом, так и не иметь никакого отношения к подделке документов.

Алексей Цивилев предложил рассмотреть вопрос о возможности виновности выгодополучателя, но эта идея тоже оказалась спорной.

Другой представитель жилищной инспекции, Дарья Заслонкина, сообщила, что иногда те, кто заявлен инициатором проведения собрания, таковыми на самом деле не являются. И они не могут нести ответственность за нарушение закона. По ее мнению, так как итоговый протокол подписывают председатель и секретарь «управляйки», именно их и надо рассматривать как ответственных.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя инициативу «Парламентской газете», высказала мнение, что нужно идти совсем другим путем: «Выделение этого состава преступления в отдельную статью не много даст. Точно так же дела будут тормозиться и виснуть. А все потому, что происходит это по другим причинам. Это и большая загруженность органов МВД, и сложность доказательств, и необходимость заказывать почерковедческую экспертизу, и проблемы собственников, которые не могут даже получить подлинник протокола».

Она напомнила, что уже вносила ряд инициатив с различными предложениями для разрешения этой проблемы. Например, законопроект о размещении в подъездах дома протокола со всеми приложениями и указанием результатов голосования по каждому помещению без персональных данных жильцов. Но законопроект, внесенный в декабре 2022 года, дальше первого чтения не пошел и был отозван. Хотя депутат по-прежнему считает, что главным инструментом в борьбе с фальсификациями должна быть доступность для жильцов всех документов.

«Минстрой считает, что самая эффективная борьба с этим явлением — это онлайн-голосование на базе «Госуслуг», — напомнила депутат Госдумы.

Представитель жилищной инспекции Дарья Заслонкина на совещании в Мариинском дворце тоже призвала думать в этом направлении. И ориентироваться на систему ЕИС ЖКХ. По ее данным, на 16 ноября 2023 года в инспекцию поступило 7918 протоколов собраний собственников жилья, прошедших в этом году. При этом 6617 собраний провели через онлайн-платформу. По ее мнению, нужно обязать проводить собрания жильцов через онлайн-систему с регистрацией через «Госуслуги» или МФЦ как минимум по двум самым важным вопросам: о выборе управляющей компании и установлении тарифов. Так как чаще всего протоколы собраний, когда они проводятся в обычном, «бумажном» режиме, фальсифицируют именно при решении этих вопросов.