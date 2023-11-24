ЖКХ

Более 350 кубометров снега вывезли с великолукских улиц за три дня

За три дня обильных снегопадов с улиц Великих Лук вывезли более 350 кубометров снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Уборочная техника работает по нескольким маршрутам: заречная часть города, центр и районы улицы Дружбы и улицы Малышева. В МП «Спецавтохозяйство», ответственном за содержание улично-дорожной сети, сообщили, что особое внимание было уделено площади Ленина - там производилась уборка снежного вала.

Кроме того, по улицам и тротуарам распределяли пескосоляную смесь. В день подрядная организация использует порядка 200 кубометров смеси.

Работы по очистке от снега и наледи дорожного полотна производятся в круглосуточном режиме с момента начала атмосферных осадков в дневное и ночное время. В связи с прогнозом неблагоприятных погодных явлений в виде сильного снега руководителям предприятий и организаций сферы ЖКХ города Великие Луки дано указание обеспечить своевременную уборку снега на закреплённых территориях и при необходимости подсыпку ПСС.

Жалобы, касающиеся уборки дорог и тротуаров, можно направлять в «Спецавтохозяйство» (7-80-38), либо в УЖКХ города Великие Луки (3-02-08, 3-72-51 в рабочее время: пн-пт 9:00 – 18:00, перерыв на обед: 13:00 – 14.00).