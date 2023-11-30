ЖКХ

Парламентарии согласовали размер взноса на капремонт в Псковской области на 2024 год

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2024 год согласовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минимальный размер взноса на следующий год с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года оставят равным минимальному размеру взноса на капремонт общего на 2023 год в размере:

- для многоквартирных домов без лифта - 9,24 руб./кв. м;

- для многоквартирных домов с лифтом - 10,56 руб./кв. м.

А с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года минимальный размер взноса увеличится на 9 % относительно установленного минимального размера взноса на I полугодие 2024 года, что составит:

- для многоквартирных домов без лифта - 10,07 руб./кв. м;

- для многоквартирных домов с лифтом - 11,51 руб./кв. м.



Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отмечал, что такое увеличение позволит собрать порядка 74 млн рублей.