ЖКХ

Псковская область получит 520 тысяч рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ

Псковская область получит 520 тысяч 950 рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Предусмотренные распоряжением более 1 млрд рублей будут направлены 25 регионам в связи с дополнительной потребностью.

Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено около 105 млрд рублей.